"Грати з Росією було складно. Коли я був в Інтері, то проводив з Крістіаном більше часу, ніж зі своєю матір'ю, сином або братом. Коли граєш в Італії, то тренуєшся і проводиш в розташуванні клубу весь день. Ми були сусідами на базі. Грали в Call of Duty, розважалися різноманітно. Про ситуацію з Еріксеном я дізнався на передматчевому тренуванні і просто заплакав. Ні на мить не переставав думати про нього.

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Дорогою на стадіон в Санкт-Петербурзі мені потрібно було щось, щоб завестися. Я вирішив, що буду грати заради Крістіана протягом усього турніру. Хотів висловити йому якось свою підтримку, показати йому, що я поруч. Також я відправив йому повідомлення і був дуже радий, що він мені відповів", – зазначив Лукаку в інтерв'ю офіційному сайту УЄФА.

Нагадаємо, у матчі між Фінляндією та Данією на Євро-2020 Еріксен впав на газон – у гравця зупинилось серце, але лікарям вдалось його врятувати.

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