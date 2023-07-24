Провідну фігуру АПЛ допитали у справі про зґвалтування неповнолітньої дівчини, повідомляє The Athletic.

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Розслідуючи справу про можливе правопорушення, правоохоронці виявили, що інше відділення поліції у 2021 році отримало звернення від жінки, яка стверджувала, що ця ж особа зґвалтувала її у 90-х роках, коли жертві було 15.

Поліція тоді не стала відкривати справу, бо сплив термін давності. Згідно з законом, у неї був рік на подачу заяви. Цю норму скасували у 2004 році, але для можливих злочинів до цього періоду вона продовжує діяти.

Виданню відомо, хто фігурує у цій справі, проте The Athletic не має права називати цю особу через законодавчу заборону. Якщо справу не відкриють і в другому випадку, то його так і не назвуть публічно.

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