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Провідний легіонер Львова продовжить кар'єру в Динамо Тбілісі

22:24 127 Читать на русском
Провідний легіонер Львова продовжить кар'єру в Динамо Тбілісі
Жозе Вітор / Сайт Львова

Форвард Львова Жозе Вітор продовжить кар'єру у чемпіонаті Грузії.

Динамо Тбілісі на свому офіційному сайті оголосило про підписання бразильця.

Львів оголосив відразу про два трансфери – "містяни" підписали форварда і хавбека

Вітор приєднався до Львова у січні 2019 року. Легіонер відразу пробився у основу галичан, а у сезоні 2019/20 став одним з найкращих бомабрдирів команди. У активі Вітора три голи у 18 матчах першої частини УПЛ.

Нагадаємо, Львів завершив першу частину чемпіонату України на десятій сходинці, здобувши 15 очок у 18 турах.

Циганков, Миколенко, Коваленко і ще 8 гравців, для яких цей сезон УПЛ повинен стати останнім

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Теги
Трансфери Трансфери чемпіонату України Жозе Вітор Жозе Вітор Динамо Тбілісі Динамо Тбілісі Львів Львів
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