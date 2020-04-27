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Провідний іспанський коментатор і голос FIFA20 підчепив коронавірус: "Він атакував моє найвразливіше місце"

19:56 779 Читать на русском
Провідний іспанський коментатор і голос FIFA20 підчепив коронавірус: "Він атакував моє найвразливіше місце"
Маноло Лама / COPE

Маноло Лама, знаменитий коментатор і ведучий на радіостанції COPE, добряче налякав власних колег.

58-річний медійник здав позитивний тест на COVID-19, а потім декілька днів не виходив на зв'язок. Зрештою Маноло з'явився на рідному радіо, щоб повідомити хороші новини.

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"Зі мною все добре, але тиждень тому думав, що помираю. Вірус атакує найбільш вразиві місця в організмі людини, у моєму випадку – це горло. Дихати було складно. Ніколи в житті я не почувався настільки погано. Проте, моє тіло перемагає, лікарі говорять, що виробились антитіла", – заспокоїв коментатор, який є голосом іспанської версії FIFA20.

Відзначимо, що Маноло Лама працював на десяти чемпіонатах світу, стільки ж разів коментував європейські форуми, шаленів на НСК Олімпійський під час фіналу ЛЧ Реал – Ліверпуль.

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Іспанія коронавірус
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