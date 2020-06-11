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"Провести півфінал Кубка о 14:00 більше хотіло Динамо": Кополовець розвіяв чутки щодо принципової позиції Миная

20:40 330 Читать на русском
"Провести півфінал Кубка о 14:00 більше хотіло Динамо": Кополовець розвіяв чутки щодо принципової позиції Миная
Минай – Динамо / ФК Минай

Спортивний директор Миная Михайло Кополовець прокоментував чутки щодо бажання закарпатського клубу грати кубковий матч з Динамо у найбільшу спеку.

 

"Це неправда. Ми – маленький клуб, а це вирішують в УАФ. Те ж Динамо має більший вплив. А ці чутки розпускають не дуже порядні журналісти.

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Зрозумійте, я б не дуже хотів грати у спеку в обід. Але в Ужгороді аеропорт працює до 17:00. Пізніше вже не можна вилетіти. Тому це більше була позиція Динамо – провести матч в обід", – сказав Кополовець у коментарі виданню Tribuna.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явились інформація про те, що Минай хоче провести кубковий поєдинок проти Динамо о 14:00 – можливо, сподіваючись таким чином на швидку втому гравців "біло-синіх" від спеки.

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Теги
Динамо Динамо Михайло Кополовець Михайло Кополовець УАФ Кубок України Минай Минай Минай - Динамо
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