Вулверхемптон віддав 20-річного португальця у чергову оренду. Першу половину сезону Сілва відіграв за Андерлехт, а на другу його "позичив" ПСВ, інформує офіційний сайт нідерландського клубу.

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У вересні 2020-го Вулверхемптон віддав за вихованця Порту 40 млн євро, що на той час було трансферним рекордом "вовків". Втім, молодий нападник не зміг відразу заграти на Молінью – всього 4 голи у 62 матчах. Справи в Андерлехті пішли краще (11+4 у 32 поєдинках), проте Сілву посеред сезону вирішили перекинути в сусідні Нідерланди.

Нагадаємо, нещодавно в ПСВ сватали і Віктора Циганкова, але лідер Динамо зрештою приєднався до Жирони.

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