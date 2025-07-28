Провальний екс-легіонер Динамо знайшов новий клуб в Іспанії
23:32 - Читати іншою мовою
Фран Соль перейшов з АЕК Ларнака до складу Еркулеса.
Колишній нападник київського Динамо Фран Соль знайшов собі нову команду.
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33-річний іспанець офіційно перейшов на правах вільного агента до складу Еркулеса з третьої іспанської ліги.
Останнім клубом опального форварда був кіпрський АЕК Ларнака, до складу якого він перейшов саме з Динамо у 2023 році. У 2019 році Соль обійшовся киянам у 3,5 мільйона євро, але в Україні іспанець не заграв і відправлявся в оренди у Тенеріфе, Ейбар та Малагу.
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