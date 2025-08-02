Елверсберг та Нюрнберг продовжили ігровий день суботи в рамках 1-го туру Другої Бундесліги. Результат та огляд зустрічі читайте в цій новині на "Футбол 24".

2. Бундесліга 2025/26, 1-й тур

Елверсберг – Нюрнберг – 1:0

Гол: Рор, 90

Елверсберг – Нюрнберг: стартові склади та трансляція матчу – офіційний дебют Степанова, екс-гравець Динамо в основі

Українець Артем Степанов разом із Нюрнбергом відкривав суботню програму Другої Бундесліги виїзним матчем проти Елверсберга. Першу половину зустрічі краще провели господарі, які більше володіли м’ячем і мали кілька перспективних нагод, аби відкрити рахунок.

У другому таймі Нюрнберг вирівняв гру, більше володів м’ячем та ініціативою, але до справді гострих моментів справа не доходила. Натомість на 90-й хвилині господарі зуміли відзначитись: захисник Максимиліан Рор головою замкнув подачу з кутового та забив єдиний м’яч у матчі.

Що стосується гри Степанова – його офіційний дебют вийшов невдалим. Артем був малопомітним на полі, часто втрачав м’яч, не вигравав боротьбу і, як наслідок, був замінений на 78-й хвилині. Статистичні портали SofaScore та Flashscore поставили українському форварду найнижчу оцінку серед усіх гравців, які виходили на поле.

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