Вінгер Семюель Чуквуезе також приєднався до Фулхема в останній день трансферного вікна в Англії.

Фулхем на офіційному сайті оголосив про підписання Семюеля Чуквуезе, який виступатиме під 19-м номером.

Зазначається, що нігерієць приєднався на правах оренди з необов'язковою опцією викупу. Варто додати, що викупити гравця можна за 25-26 мільйонів євро. Контракт Семюеля з Міланом чинний до червня 2028 року.

Нагадаємо, Чуквуезе виступає за "россонері" з 2023 року, провів за команду 70 матчів (8 голів та 6 асистів). У складі Вільяреала вінгер мав яскравішу статистику – 37 голів та 29 асистів у 207 іграх.

