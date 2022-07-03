Провальна зірка Барселони отримав несподіваний варіант продовження кар'єри на батьківщині
Головний тренер Ренна Бруно Женезіо розповів про інтерес клубу до захисника Барселони Самюеля Умтіті.
"Умтіті – це гравець, якого я чудово знаю, оскільки я його тренував у Ліоні, і це створює зв’язок. Ви всі знаєте його історію, його якості, невдачі, які він зазнав минулого року, але він все ще гравець високого рівня, а ми зацікавлені в таких футболістах.
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Центральна вісь є основною, і чим швидше прибудуть новачки, тим краще", – наводить слова Женезіо BeSoccer.
Зауважимо, що останній сезон Умтіті вийшов дуже провальним – француз зіграв аж 1 матч за Барселону. Його трансферна вартість опустилась до 2 млн євро, а угода з каталонцями розрахована до 2026 року.
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