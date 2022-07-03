"Умтіті – це гравець, якого я чудово знаю, оскільки я його тренував у Ліоні, і це створює зв’язок. Ви всі знаєте його історію, його якості, невдачі, які він зазнав минулого року, але він все ще гравець високого рівня, а ми зацікавлені в таких футболістах.

Падіння з 70-ти мільйонів до 2-х – чемпіонат світу в Росії зруйнував кар'єру зірці Барселони

Центральна вісь є основною, і чим швидше прибудуть новачки, тим краще", – наводить слова Женезіо BeSoccer.

Зауважимо, що останній сезон Умтіті вийшов дуже провальним – француз зіграв аж 1 матч за Барселону. Його трансферна вартість опустилась до 2 млн євро, а угода з каталонцями розрахована до 2026 року.

Могутній столичний десант, каталонське відродження та шоумени з середини таблиці – символічна збірна сезону Ла Ліги