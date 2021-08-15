В дебюті зустрічі Альваро зіткнувся головами з Бабоглом, і арбітр вирішив призначити пенальті на користь Львова. Сам постраждалий взявся виконувати покарання, але дарма. Білик прочитав піжонську панєнку, перевівши м'яч через поперечину. Господарі досягли свого завдяки іншому стандарту – Ренан ледь не розірвав сітку могутнім ударом зі штрафного.

Львів у запеклому двобої розійшовся миром з Олександрією

Олександрія зрівняла рахунок по перерві. Проста і дуже ефективна комбінація дозволила Спінеллі вийти на ударну позицію – перший гол екс-форварда Дженоа в Україні. На останніх хвилинах Львів змарнував подвійну нагоду вирвати перемогу. Бабогло виніс м'яч з лінії воріт, а Чиряк примудрився запустити м'яч над воротами з кількох метрів – 1:1.