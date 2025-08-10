Полісся поступилось Колосу (0:1) у матчі 2-го туру УПЛ 2025/26. Дивіться відео голу та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Перший тайм зустрічі Полісся та Колоса пройшов на зустрічних курсах. Обидві команди діяли активно та створили кілька хороших нагод, аби відкрити рахунок, однак у першій половині голів зафіксовано не було.

Полісся зазнало першої поразки в чемпіонаті – Колос переміг у Житомирі завдяки дебютному голу "львівського Гріліша"

Після перерви гості спіймали свій шанс. Ветеня розігнав атаку лівим флангом, увірвався до штрафного, протиснув і обіграв Хадроя, після чого намагався віддати передачу. М’яч рикошетом від Таллеса Кости влучив у стійку та прокотився вздовж лінії воріт. Першим на підборі опинився Юрій Климчук, який без перешкод відправив його у сітку. Це був дебютний гол Климчука у складі Колоса.

Зрештою, цей м’яч став єдиним у грі – Полісся перед матчем-відповіддю Ліги конференцій із Пашкем мінімально поступилося Колосу 0:1.

