Перший тайм завершився без голів, але на 63 хвилині Денніс Бонавентуре вивів Брюгге вперед. Екс-форвард Зорі заштовхав м'яч у ворота після кількох відчайдушних порятунків Ракицького.

Ліга чемпіонів: екс-зірка Зорі та Соболь допомогли Брюгге переграти Зеніт на виїзді

Зеніт відігрався курйозним чином. Ловрен з 35 метрів струснув стійку, від якої м'яч зрикошетив у спину голкіпера Брюгге Хорвата – 1:1. Останнє слово все ж було за командою Соболя. Де Кетеларе з ідеальної передачі Вормера вирвав для бельгійців гостьову перемогу.