Провал Ракицького і компанії у відеоогляді матчу Зеніт – Брюгге – 1:2
23:28 - Читать на русском
Зеніт несподівано програв Брюгге у першому турі Ліги чемпіонів. Дивіться відеоогляд матчу.
завершено
90+3’ Шарль де Кетеларе
Перший тайм завершився без голів, але на 63 хвилині Денніс Бонавентуре вивів Брюгге вперед. Екс-форвард Зорі заштовхав м'яч у ворота після кількох відчайдушних порятунків Ракицького.
Ліга чемпіонів: екс-зірка Зорі та Соболь допомогли Брюгге переграти Зеніт на виїзді
Зеніт відігрався курйозним чином. Ловрен з 35 метрів струснув стійку, від якої м'яч зрикошетив у спину голкіпера Брюгге Хорвата – 1:1. Останнє слово все ж було за командою Соболя. Де Кетеларе з ідеальної передачі Вормера вирвав для бельгійців гостьову перемогу.
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