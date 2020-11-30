Челсі та Тоттенхем не змогли виявити сильнішого у матчі 10-го туру АПЛ. Дивіться відеоогляд матчу Челсі – Тоттенхем на Футбол 24.

Команди обмінялись моментами Бергвейна та Вернера – перший пробив вище воріт, а гол німця скасували через офсайд. До перерви Тоттенхем мав ще одну нагоду, проте Менді потягнув постріл Ор'є. У другій половині Челсі був ближчий до голу, класні моменти змарнували Абрахам та Маунт. В підсумку, команди так і не змогли вразити ворота один одного та розійшлись миром.

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Таким чином, Тоттенхем набрав 21 очко та піднявся на вершину турнірної таблиці, Челсі з 19 пунктами розташувався на третій сходинці.