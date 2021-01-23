"Мене складно назвати новачком Десни, адже я вихованець цього клубу – з 2017 по 2019 роки виступав за чернігівців. Тому після повернення з Олександрії мені не знадобився час для адаптації, адже з більшістю одноклубників вже давно знайомий.

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Я дуже вдячний Олександрії, де мені були створені всі умови для вдосконалення. Вдячний за надану можливість виступати в Лізі Європи. І якщо вже зайшла розмова про виступи на міжнародній арені, то, пригадується, захищаючи кольори луганської Зорі, я теж зіграв в Лізі Європи – з Манчестер Юнайтед і це протистояння запам'ятав назавжди. Дуже хочеться і в складі Десни виступити в єврокубках.

Хоча конкуренція у Десні за місце у старті дуже гостра – я впевнений у своїх силах. Тим більше, що головний тренер Олександр Рябоконь перед підписанням 1,5-річного контракту, говорив, що розраховує на мене", – сказав Безбородько у коментарі виданню Meta Ratings.

Нагадаємо, Безбородько – вихованець Шахтаря. Професіональну кар'єру футболіста розпочав саме у донецькому клубі у 2011 році, однак за головну команду не провів жодного матчу. Встиг пограти за Зорю, Маріуполь та Олександрію. До Десни приєднався 16 січня 2021 року. Transfermarkt оцінює гравця у 500 тисяч євро.

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