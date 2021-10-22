Наставник "вершкових" з нетерпінням очікує двобою з Барселоною, який відбудеться вже 24 жовтня на Камп Ноу.

Перед Ель Класіко Реал посідає друге місце Ла Ліги, маючи 17 очок. Барселона йде 7-ю, відстаючи на два пункти. Карло Анчелотті після тріумфу в Києві над Шахтарем (5:0) з оптимізмом дивиться у прийдешній поєдинок.

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"Це особливі матчі. Такі є в кожній країні. Інтер – Мілан, Челсі – Тоттенхем, Баварія – Борусія Дортмунд. Для Іспанії це особливий поєдинок, а Класіко є найважливішим для вболівальників. Це не схоже на будь-яку іншу гру.

Команда дуже зосереджена. Проти Шахтаря була найкраща гра Реала. Ми грали дуже добре і повинні так продовжувати. У нас все добре, футболісти повернулися в хорошій формі після гри з Шахтарем. Думаю, що Карвахаль і Азар повернуться. У нас є час підготуватися до Класіко. Гравці знають, що це за матч. Ми підходимо до гри впевненими у власних силах", – цитує Анчелотті офіційний сайт Реала.

Матч Барселона – Реал Мадрид розпочнеться 24 жовтня на Камп Ноу о 17:15 за Києвом.

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