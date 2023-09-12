Напередодні матчу з Бразилією в рамках відбору до ЧС-2026 перуанські шамани провели обряд, спрямований на стримування найкращого гравця "селесао" Неймара.

Як інформує інформує El Diario, десять шаманів принесли до вівтаря біля стадіону прапори, шпаги, амулети і фотографії гравців збірних Перу і Бразилії. До зображення Неймара вони прикріпили ганчір'яну ляльку, зв'язавши їй ліву ногу і встромивши шаблю в праву.

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"Ми нейтралізували Неймара, зв'язавши йому ноги. Ми зв'язали його так, щоб він був не у формі, не бігав і погано грав. Ми провели спеціальний ритуал, щоб його розум затуманився", – зазначив шаман Фелікс Рондан.

Матч Перу – Бразилія відбудеться в ніч із вівторка на середу. Початок зустрічі – о 05:00 за Києвом.

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