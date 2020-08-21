Проти Магуайра відкрили кримінальну справу за бійку – з'явилося відео інциденту із захисником Манчестер Юнайтед

Сага навколо інциденту за участі капітана Манчестер Юнайтед Харрі Магуайра починає набирати обертів.

Проти захисника МЮ та ще двох затриманих у Греції порушили кримінальну справу, повідомляє BBC RM Sport.

Магуайр заарештований в Греції – захисник ледь не побився з туристами

Справу відкрили у зв'язку з непокорою, образою і спробою підкупу співробітників поліції. Зазначається, що Магуайр також бився з поліцією та плювався.

Раніше повідомлялося, що між футболістом та англійськими туристами спалахнув конфлікт біля бару, через що втрутились правоохоронці. Магуайр відмовився підкоритися – його заарештували за непокору владі.

Зазначимо, що англієць проводив відпустку на острові Міконос разом зі своєю дівчиною. Також там перебувають гравці Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд і Джессі Лінгард.

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