"Проти Ліверпуля нам можуть знадобитися десять захисників", – тренер Шеффілда поділився планом на гру проти лідера АПЛ

Керманич Шеффілд Юнайтед Кріс Вайлдер розповів про свої очікування від матчу сьомого туру АПЛ проти Ліверпуля.

"Я не хочу дивитися на те, як мої гравці виходять на цей матч з ошелешеним поглядом. Не хочу бачити їхні розмови із суперником до матчу і чути "Чи можемо ми обмінятися футболками і чи можна її підписати?"

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Ми всі перебуваємо в однакових умовах. Звичайно, зараз є величезний розрив між обома клубами, і ми намагаємося його трохи скоротити. Не хочу, щоб Ліверпуль просто прийшов на наш задній двір в суботу вдень і почував себе добре. Ні, дякую.

Зазвичай ми граємо з трьома центральними захисниками, але в цьому матчі нам можуть знадобитися всі десять. Сподіваюся, вони не зможуть показати гру такої якості, як в останні два-три роки", – цитує Вайлдера Sky Sports.

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Нагадаємо, Ліверпуль ще не втратив жодного очка в поточному чемпіонаті Англії – шість перемог після шести турів.