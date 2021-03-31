"Проти Казахстану зіграємо інакше": Матвієнко заінтригував перед матчем відбору до ЧМ-2022
09:18 - Читать на русском
Захисник збірної України Микола Матвієнко розраховує на перемогу у матчі кваліфікації на чемпіонат світу 2022 року проти казахів.
"Після гри з фінами був не дуже хороший настрій, тому що результат нас не задовольнив. Але ми зробили висновки з цього матчу.
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Сподіваємося впевнено перемогти Казахстан. У нас багато теорії перед кожною грою. Не хочеться розкривати подробиці, але з Казахстаном, ймовірно, будемо грати інакше. Для нас важливо перемагати, і робити це так, як ми хочемо", – сказав Матвієнко у коментарі "Футбол 1".
Нагадаємо, підопічні Шевченка зіграють з казахами вже сьогодні, 31 березня. Початок зустрічі о 21:45.
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