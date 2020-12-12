"Думки про відпустку хочеться гнати від себе. Потрібно гідно піти у відпустку і показати хорошу гру. В кінці сезону важливіший результат, але ми не відмовимося показати хорошу гру.

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Проти Динамо нам завжди було важко. У нас в команді немає байдужих, тобто тих, які думають про відпустку. Залишимо всі сили на полі в матчі проти Динамо", – сказав Мілько в коментарі Футбол NEWS.

Додамо, що матч Динамо – Колос відбудеться сьогодні, початок о 17:00.

Динамо – Колос: анонс матчу УПЛ