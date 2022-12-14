Qatar Airways більше не запропонує Баварії контракт на 25 мільйонів євро на рік.

Авіакомпанія Катару Qatar Airways має намір зробити Баварії набагато меншу пропозицію у рамках спонсорства мюнхенського клубу. Як інформує Bild, Баварії більше не варто чекати на смачну річну угоду з 25 мільйонами євро.

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Повідомляється, що причина такого рішення авіакомпанії – у поведінці гравців збірної Німеччини під час ЧС-2022. Перед матчем першого туру групового етапу турніру футболісти "манншафт" влаштували мовчазний протест проти заборони ФІФА на носіння капітанських пов'язок у кольорах веселки.

Qatar Airways вважає, що гравці збірної Німеччини підірвали авторитет Катару у світі.

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