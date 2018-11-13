Протасов: Збірна України стала улюбленою командою в країні

Перший віце-президент ФФУ Олег Протасов вважає, що національна збірна змогла завоювати прихильність вболівальників.

"Напевно, у нас всіх залишилося приємне враження від виступу збірної України в новому турнірі Ліга націй. Перше місце в цій непростій групі – це прекрасна велика справа. І цікаво буде в наступному розіграші позмагатися вже у вищий лізі цих змагань.

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Хай тепер у нас все вийде і у відбірковому турнірі Євро-2020. Важливо, що окрім результату команда показала цікавий футбол. Ми маємо визнати, що вона завоювала серця багатьох наших вболівальників. Зараз це улюблена команда в країні, до неї підвищений інтерес. Це багато чого варто.

Також важливо, що надаються шанси нашим молодим хлопцям, які дійсно стукають у двері збірної. І залежить вже від тренерського штабу, чи давати їм можливості. Але добре те, що молоді хлопці бачать, що вони знаходяться недалеко від основного складу, і вони тягнуться до нього", – сказав він у вступному слові перед оголошенням про продовження співпраці ФФУ з компанією Parimatch та прес-конференцією Андрія Шевченка.

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