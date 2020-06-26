Протасов закликав Комітет арбітрів УАФ звернути увагу на дії рефері скандального матчу Першої ліги

Віце-президент УАФ Олег Протасов розчарований арбітражем поєдинку 20-го туру Першої ліги Чорноморець –Волинь.

"На жаль, незрозумілі, прикрі суддівські помилки є не тільки в матчах УПЛ, а й у матчах щойно поновленої Першої ліги.Зокрема, це стосується роботи Ярослава Козика у матчі Чорноморець – Волинь. Нагадаю, цей досвідчений арбітр вже був раніше відсторонений від арбітражу в матчах УПЛ за грубі помилки. Але, схоже, висновки зроблені не були.

Феєричний дебют Ковальця у відеоогляді матчу Чорноморець – Волинь – 5:2

Судячи з наявних відеоповторів та попереднього аналізу, вже зараз можна говорити, що арбітраж у цьому матчі не відповідав його рівню, а головний рефері ухвалив низку дуже спірних рішень.

Рефері Ярослав Козик був призначений на цей матч з урахуванням важливості цієї гри для розподілу підсумкових місць у турнірній таблиці. Але треба визнати, що арбітр не виправдав сподівання, й окремі його рішення викликали резонанс серед представників футбольної спільноти. Сподіваюся, що комітет арбітрів візьме цю інформацію до відома й зробить відповідні висновки", – цитує Протасова офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, Волинь на виїзді поступилась Чорноморцю (2:5) і опустилась з другої на 5-ту сходинку турнірної таблиці.

"Таких пенальті ставити не можна": Динамо не має вибору, або Чому команда, яка атакує, падатиме у штрафному з криками