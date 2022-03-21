"Є сумніви, що Путін взагалі живе у цьому світі. Він не розуміє, що Україна – це вже зовсім вільна, самостійна країна. Вона ні з ким не хоче об'єднуватись насильно, а вибиратиме, з ким дружити, а з ким ні. Але прийти в Україну з війною – велика помилка керівництва Росії. Вони про це дуже пошкодують, і це вже роблять. Україна буде самостійною і сильною державою, якій вони будуть заздрити. Адже ми вільні, а те, що очікує мешканців Росії найближчими роками, ми вже бачимо.

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Російські спортсмени заслужили на те, що вони отримують. Не можна говорити, що футбол та спорт поза політикою. Якщо ти провідний спортсмен, ти маєш виходити і говорити: "Я з цим не згоден, я вважаю, що це війна, і ми діємо неправильно".

Але вони всі мовчки це підтримують, а якщо ти мовчиш, то ти з цим згоден. І цим вони заслуговують на покарання, бути без спорту, з усіма проблемами та санкціями. Усі повинні відчути поразку, яка на них очікує", – поділився Протасов у коментарі Футбол News.

Нагадаємо, вже розпочався 26-й день нападу росіян на Україну, які вирішили загарбати наші землі. Втім, ЗСУ відбивають атаки негідників та зупинили їхнє просування вглиб країни.

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