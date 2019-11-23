Протасов висловився щодо майбутнього Ротаня у молодіжній збірній України

Перший віце-президент УАФ Олег Протасов поділився думкою щодо виступу збірної України U-21 у кваліфікації Євро-2021.

"Результат не той, який ми хотіли. Дехто вимагає відставки Ротаня, ставить під сумнів якість його роботи. Але поспішати не варто. Здавалося б, прийшли хлопці – чемпіони світу, були старші хлопці. Але ніхто не дивиться на те, що тренерському штабу довелося заново монтувати команду. Це не була єдина команда.

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У першому матчі з Фінляндією було п’ятеро чемпіонів світу. Але не було зіграності, тому такий результат. Потрібно продовжувати ліпити команду, дивитися, може, хтось не підходить. Були індивідуальні помилки, які вплинули на результат. Команда незріла, це ми визнаємо. Але ніхто не сумнівається, що команда перспективна", – сказав Протасов у програмі "Футбольний формат".

Нагадаємо, молодіжна збірна України під керівництвом Руслана Ротаня у кваліфікації на Євро-2021 зазнала трьох поразок і лише одного разу перемогла і посідає у своїй групі четверту сходинку.

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