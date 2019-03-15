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Протасов: Треба поважати рішення тренерського штабу збірної України щодо Ракицького

16:12 1250 Читать на русском
Протасов: Треба поважати рішення тренерського штабу збірної України щодо Ракицького
Олег Протасов / соцмережі

Перший віце-президент Федерації футболу України Олег Протасов відповів на запитання журналістів перед стартом збірної у відборі до Євро-2020.

"На першому місці результат, але результат приходить тоді, коли всі працюють над однією метою. Не варто боятися Португалію. Мусимо вірити у свої сили. Ми бачили дуже посередні матчі від цієї збірної, сірі. Потрібно правильно розробити план, дати бій.

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Ракицький? Давайте виходити з того, що рішення тренерського штабу прийнято. Обрано такий склад. Тренерський штаб коментує, а ми повинні просто поважати його рішення", – сказав Протасов.

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Джерело: Футбол 24
Теги
Ярослав Ракицький Ярослав Ракицький Португалія Португалія Україна Україна Збірна України Олег Протасов
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