Протасов: Треба поважати рішення тренерського штабу збірної України щодо Ракицького

Перший віце-президент Федерації футболу України Олег Протасов відповів на запитання журналістів перед стартом збірної у відборі до Євро-2020.

"На першому місці результат, але результат приходить тоді, коли всі працюють над однією метою. Не варто боятися Португалію. Мусимо вірити у свої сили. Ми бачили дуже посередні матчі від цієї збірної, сірі. Потрібно правильно розробити план, дати бій.

Сантуш оголосив заявку збірної Португалії на матчі з Україною і Сербією – доля Роналду вирішена

Ракицький? Давайте виходити з того, що рішення тренерського штабу прийнято. Обрано такий склад. Тренерський штаб коментує, а ми повинні просто поважати його рішення", – сказав Протасов.

"Моїх сил вистачило тільки на перший тайм – поберіг своє здоров’я". Легендарний Стефан Решко – про ганьбу Динамо