Протасов та Попов нагородили учасників проекту ФФУ "Фестиваль чемпіонів"

У Києві 15 та 16 грудня на майданчиках Національного університету фізичного виховання і спорту України відбувався заключний у цьому році етап змагань у рамках проекту "Фестиваль чемпіонів", який протягом року проходить за ініціативи Федерації футболу України та під егідою Дитячої академії футболу ФФУ.

Турнір серед команд 2010-2011 років народження проходив у кілька етапів. В останніх двох брали участь колективи Київщини: команда академії ФФУ, СК Київ, ФК Троєщина, ФК Ніка, ДЮСШ-21, ДЮСШ-14, ФК Олімпік, ФК Переможець.

Як і на попередніх етапах, усі команди грали між собою, не визначаючи переможця. Таким чином Федерація футболу України застосовує нову філософію, впроваджуючи для наймолодших футболістів форму змагань, в яких результат не є головною метою. Крім досвіду щодо скасування вшанування переможця турніру, а такими були визнані всі до єдиної команди, ФФУ долучилася й до міжнародної практики спільного включення в команди у віці семи-восьми років хлопчиків і дівчаток.

За підсумками фестивалю юних футболістів привітали, вручивши їм дипломи, медалі та спортивний інвентар, перший віце-президент ФФУ Олег Протасов та тренер юнацької збірної України U-19 Сергій Попов.

Підбиваючи підсумки 2018 року, з упевненістю можна стверджувати, що "Фестиваль чемпіонів" виконав свою місію – у змаганнях протягом року взяли участь близько 500 юних футболістів. Проект не тільки сприяв популяризації здорового способу життя та футболу серед юнаків, але й дозволив хлопчикам та дівчатам підвищити рівень спортивної майстерності. Тому в майбутньому році він не тільки продовжить своє існування, але й буде ширитися по всій футбольній Україні.