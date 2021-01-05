"Ми кожного разу не можемо в УАФ реагувати на повідомлення різних ЗМІ про те, що Андрія Миколайовича сватають на роботу в інші клуби.

Шевченко може замінити Лемпарда в Челсі

Не так давно вже була схожа історія з Міланом. Тоді і сам тренер, і ми дали зрозуміти, що Шевченко залишається головним тренером збірної України. Він перепідписав новий контракт.

Зараз на носі підготовка до Євро і вся увага тренера зосереджена на цьому турнірі. Тому вболівальники можуть бути спокійні. Поєднання роботи в клубі і збірній? Ні. Про це навіть нічого говорити", – сказав Протасов у коментарі виданню Meta Ratings.

Нагадаємо, невдала серія Челсі в АПЛ породила масу чуток про швидку зміну тренера. Одним з головним претендентів на посаду наставника лондонців називали головного тренера збірної України Андрія Шевченка, який свого часу захищав кольори "синіх".

Шевченко – потенційний тренер Челсі: шанси на відхід наставника збірної України є, але хвилюватися поки не варто