Перший віце-президент УАФ Олег Протасов розповів, коли Спортивний арбітражний суд в Лозанні зможе озвучити рішення щодо апеляції української сторони з приводу технічної поразки в Лізі націй.

"Попереду новорічні свята, тому очікувати рішення з нашого питання в цьому році вже навряд чи варто. Це не швидкий процес.

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Коли можуть розглянути? Цим питанням займаються наші юристи. Думаю, доведеться почекати десь кілька місяців", – зазначив Протасов у коментарі meta-ratings.

Зауважимо, що завершальний поєдинок Ліги націй проти Швейцарії так і не відбувся через рішення місцевого лікаря – у збірній України було кілька випадків інфікування COVID-19. За це 25 листопада Україні присудили технічну поразку. Відповідно, збірна вилітає з найвищого дивізіону Ліги націй (А), посівши останнє місце у групі зі Швейцарією, Німеччиною та Іспанією. У наступному сезоні "синьо-жовті" виступатимуть у дивізіоні В.

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