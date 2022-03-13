"Бомбардування стадіону Десни? Це взагалі жахіття, коментувати щось дуже важко. Просто якісь нелюди, які стріляють в стадіони, житлові будинки, школи, пологові будинки, дитячі садочки…Читаєш і з кожною новиною стає все страшніше від того, що вони творять. Коли завершиться війна? Важке питання. Сподіваюся, що дуже швидко та це не буде затягуватися. Страшно, що вмирають люди щодня.

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Чи закінчиться війна одразу, коли Путін помре? Я сподіваюся, що відразу завершиться. Мені здається, що всі люди, які з ним працюють, є божевільними та нелюдами. Не знаю, що буде далі. Наразі нічого не можна прогнозувати наперед. Просто хочеться, щоб це завершилося та люди не страждали", – поділився Дришлюк у інтерв'ю Fanday.

Нагадаємо, вранці 24 лютого російські війська без оголошення війни напали на територію України. Загарбники сподівалися завоювати нас за кілька днів, але українці успішно руйнують кровожерливі плани Путіна та його армії. Водночас цивілізований світ тисне на агресора санкціями.

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