"Я не був готовим до цього дня, особливо до прощальної промови. Це був неймовірний час, неймовірні 5 сезонів та неймовірні 6 років, оскільки один сезон я провів в оренді. Відчуваю, що був маленькою частиною цього дивовижного клубу.

Зінченко офіційно перейшов в Арсенал

Дуже вдячний усім, хто зробив так багато, щоб допомогти мені та моїй родині. Це сумний день, але це життя, ти повинен продовжувати. Бажаю Манчестер Сіті всього найкращого. Вони знають, що мій телефон завжди увімкнений для них. Для будь-кого з клубу. Ми досі друзі.

Моя промова вийшла емоційною. Я тренував її та казав собі: "Просто стримай сльози". Але це неможливо, коли ти бачиш всіх цих хлопців перед собою. Після цих всіх років залишилося багато спогадів. Як хороших, так і поганих. Я щасливий, що одного дня зможу сказати своїм онукам, що був маленькою частиною цього чудового клубу. Я не можу вибрати щось одне найкраще за проведений в Ман Сіті час. Ми здобули багато титулів", – поділився Зінченко в інтерв'ю клубній прес-службі "містян".

Нагадаємо, українець перебрався до Арсенала після 6 років у Манчестер Сіті. З лондонцями він підписав довгостроковий контракт, а "містяни" заробили на його трансфері 35 млн євро.

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