– Після забитого мʼяча команда ніби втратила ініціативу. Що, на вашу думку, стало переломним моментом?

– Згоден з вами. Забили мʼяч – і щось пішло не так. Можливо, втратили концентрацію. Просто провалили, і все… Потім було дуже важко повернутись у гру.

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– Було відчуття нервозності на полі?

– Зізнаюсь, було багато нервозності. Це безумовно вплинуло на нашу гру.

– Що сказав Руслан Ротань у роздягальні під час перерви? Який настрій був у команді?

– У роздягальні Ротань сказав, що треба заспокоїтись і повернутись до гри, якої ми дотримувались на старті. Грати так, як домовлялись. Але, мабуть, цей досвід у єврокубках зараз показав, що ми не впорались з емоціями після зазначеного початку. Дуже прикро.

– Після такої гри – що важливо зберегти в команді перед другим матчем?

– Найголовніше – зберегти цілісність. Ми добре розуміємо, що на кону, тому, думаю, проблем із налаштуванням не буде.

– Чи є особисте звернення до вболівальників після цього поєдинку?

– Дуже соромно перед уболівальниками. Особливо перед тими, хто приїхав сюди нас підтримати. Величезне їм дякую – як капітан хочу це підкреслити. Ми заслуговуємо на дуже серйозну критику. Будемо викладатись у другому матчі. Варіантів немає, – сказав Бабенко в ексклюзивному коментарі "Футбол 24".

Нагадаємо, що матч-відповідь між командами відбудеться 31 липня в Андоррі.

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