Головний тренер збірної Чехії Іван Гашек поділився емоціями після матчу з Португалією (1:2) у першому турі групового етапу Євро-2024.

"Дуже прикро, що ми не довели справу до кінця. Ми доставили дуже багато проблем Португалії, одній з найкращих збірних світу.

Драматична перемога з автоголом, VAR і 90+2 у відеоогляді матчу Португалія – Чехія – 2:1

Просто неймовірно, наскільки небезпечний Кріштіану Роналду в кожному матчі, з урахуванням його віку. Він знову продемонстрував свою геніальність. Він знає, як отримувати моменти.

Я знімаю перед ним капелюх. Він один із найкращих гравців в історії футболу. Воістину приголомшлива людина.

Ми всі розчаровані тим, що пропустили в додатковий час. Нам потрібно якомога швидше забути це, оскільки через чотири дні у нас ключовий матч. Нам потрібно буде додати", – цитує Гашика офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що у наступному турі збірна Чехії зіграє проти Грузії. Ця зустріч запланована на 22 червня.

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