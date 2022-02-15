"Дев'ять років йде війна і це неймовірно вплинуло на український футбол. Нас відкинуло на багато-багато років назад. Згадайте, який чемпіонат був у 2012-му. Ми виживаємо у футболі, в умовах війни. Тим людям, які вкладають гроші у футбол, їм дуже непросто. Вони розуміють, яка складна ситуація.

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Ми з 2015-го року почали будувати все з нуля і ще нічого не побудували. Ми живемо у стані війні. Ми боїмося військового вторгнення, але воно вже відбулося. Вторгнення в наші голови, в наші душі. Ситуація дуже непроста. Ці обставини суттєво впливають. Люди, які займаються футболом, усі говорять: "Що робити далі?" Ви думаєте, вони з великим задоволенням витрачатимуть гроші на футбол в цих умовах?

Ви думаєте, що ці легіонери, які зараз сидять у Туреччині на зборах, не читають новини? Вони так само переживають. І можуть залишити український чемпіонат. Можуть просто не приїхати сюди зі зборів. Не так все просто. Ситуація для футболу на цьому етапі складна.

Ми розуміємо, що українці робитимуть те, що вони змушені, бо вони люблять свою країну. Але якщо говорити про якісне зростання... Без легіонерів воно неможливе. І багато легіонерів з країн Європи і не тільки, вони це читають і на них це впливає. Тому втримати їх буде дуже важко. І підписати нових футболістів буде дуже складно. Ми в такому стані можемо прожити дуже довго. Зараз новий етап війни, коли на нас намагаються вплинути і ввести в паніку. Небагато людей, які зараз хочуть їхати сюди грати. Адже футболісти приїжджають не самі, а зі своїми родинами.

Коли говориш з людьми, які відповідають за український футбол та працюють у клубах, то розумієш, що вони переживають. Немає панічних настроїв, усі готуються, але роблять вони це на тлі постійної загрози. Я можу сказати точно, що в деяких клубах легіонери сумніваються, чи повертатися зі зборів в Україну. Це додасть сил українському чемпіонату? Звичайно, ні. Але з іншого боку, це чудове випробування, це черговий урок, що ми повинні розвивати український футбол. Самі українські футболісти повинні бути на такому рівні, щоби не залежати від легіонерів.

Легіонери можуть просто зараз порозривати контракти. Міністерства різних країн вимагають, щоб їхні громадяни покинули Україну. І це є підставою для розриву контракту. А клуби залишаться ні з чим. Тому потрібно будувати футбол на своїх футболістах. Легіонери повинні бути, як діамантики. Хороший, якісний легіонер приїхав, показав себе і додав чогось українському футболу. Але середній рівень має бути українським", – сказав Циганик у програмі "Циганик Live".

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