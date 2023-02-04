"Обамеянг – професіонал. Я розумію, що він буде засмучений. П’єру просто не пощастило, він боротиметься за своє місце до кінця сезону. Яке б рішення не було ухвалене, завжди була б розмова з приводу цього, це необхідно. Обамеянг не зробив нічого поганого.

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Енцо чудово впорався. Ви можете побачити його якість, те, що він може дати команді. Для нього вихід не був легким, бо він не провів багато тренувань з нами. Однак я вражений", – розповів Поттер в коментарі Independent.

Зауважимо, що Обамеянг зіграв 17 матчів за Челсі у всіх змаганнях, записавши до свого активу 3 голи та результативну передачу.

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