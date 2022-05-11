Колишній хавбек Динамо Леонід Буряк зізнався, як змінилось його ставлення до росіян після початку повномасштабної війни з Україною.

"У мене дуже багато друзів у Москві. Я розумію, що вони нічого поганого не зробили Україні, не стріляють, але вони живуть у країні, яка розв’язала війну, підняла руку на Україну, і мені нема про що з ними розмовляти. Я просто не беру слухавку.

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Не розумію, як можна у 21-му столітті бомбити іншу країну, кажучи при цьому, що ми брати, слов’яни, один народ. Війна принесла горе у кожну сім’ю. Нам не треба нічого чужого, треба забрати своє та зупинитися. Потрібні переговори, адже щодня гинуть люди, це найстрашніше", – розповів Буряк у коментарі офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, Леонід Йосипович є легендою київського Динамо, за яке виступав з 1973 по 1985 роки, після чого пограв у московському Торпедо, Металісті та КПТ-85 з Фінляндії. Починав кар'єру Буряк у Чорноморці.

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