Донецький Шахтар відповів відмовою на першу пропозицію Арсенала щодо Михайла Мудрика – "гірників" категорично не влаштовує запропонована за свою зірку сума (40+20 млн бонусами). За інформацією ЗМІ, "каноніри" підвищили ставки – 45+25 млн. Реакція донеччан наразі невідома.

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Натомість один з уболівальників Арсенала придумав, як без зайвих витрат вирішити проблему. Свою пропозицію він опублікував у Твіттері і кумедна порада одразу ж стала вірусною, миттєво розлетівшись соцмережею. Заклик фаната полягав у наступному: "Придбати увесь Шахтар за 115 мільйонів євро (згідно Transfermarkt, – прим.), забрати звідтам Мудрика, і продати клуб за 50 мільйонів".

Нагадаємо, у поточному сезоні Михайло провів за Шахтар 18 матчів, оформивши 10 голів та 8 асистів. Контракт вінгера з "гірниками" розрахований до кінця 2026 року. Transfermarkt оцінює футболіста у 40 мільйонів євро.

Чому Шахтар вимагає за Мудрика 100 мільйонів?