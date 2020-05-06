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"Прості, скромні хлопці": Караваєв – про двох легенд АПЛ, з якими перетнувся у Фенербахче

6 травня 08:00 1499 Читать на русском
"Прості, скромні хлопці": Караваєв – про двох легенд АПЛ, з якими перетнувся у Фенербахче
Олександр Караваєв / Сайт Фенербахче

Захисник Динамо Олександр Караваєв поділився спогадами про світових зірок, разом з якими він виступав у Туреччині.

"Найбільше запам'яталися Мартін Шкртел і Робін ван Персі. Шкртел знав російську з часів гри за Зеніт, він пояснював багато речей, спілкувався зі мною з першого дня, в усьому допомагав.

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Так само і ван Персі – тільки англійською. Вони дали зрозуміти, що я в своєму середовищі, можу відчувати себе розкуто і займатися своєю справою. Всі прості, скромні хлопці, не було ніяких "зірок". Це приклад, до якого потрібно прагнути кожному футболістові", – підкреслив Караваєв в інтерв'ю офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, гравець збірної України приєднався до Фенербахче взимку 2017-го, однак вже через півроку вирішив повернутися на Батьківщину.

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Теги
Динамо Динамо Туреччина Українці за кордоном Фенербахче Фенербахче Мартін Шкртел Мартін Шкртел Олександр Караваєв Олександр Караваєв Робін ван Персі Робін ван Персі
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