"Просив хлопців писати дівчатам замість мене, щоб я не помилився": Цітаішвілі пригадав, як вчив російську мову

Атакувальний півзахисник Динамо Георгій Цітаішвілі пригадав цікаву деталь після переїзду до Києва.

"Я відразу відчув, що в команді. Не було такого, що мені адаптація потрібна. Я жив на базі з пацанами, став з ними дуже близьким. Ми постійно разом ходили, вони мене вчили російської мови. Коли з дівчатами спілкувався, просив хлопців писати замість мене, щоб я не помилився.

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У 2014-му на Нивках була одна дівчина, з якою я спілкувався. Писали їй, умовили на зустріч зі мною. Я йшов півтори години мовчки. А Білошевський та Сорокін йшли метрів 50 позаду нас і підказували", – розповів Цітаішвілі в ефірі Youtube-каналу Бомбардир.

Зауважимо, чемпіон світу U-20 у складі збірної України не отримує довіри від Олексія Михайличенка – в поточному сезоні УПЛ він зіграв лише 20 хвилин.

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