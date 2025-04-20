– Матч із Лівим Берегом мав особливий емоційний фон, адже ви грали в день народження головного тренера. Це завжди додаткова мотивація, але водночас і відповідальність. Чи вдалося команді реалізувати це на полі?

– На жаль, не змогли відсвяткувати, як слід, і зробити подарунок. Просимо вибачення у вболівальників і головного тренера, що в такий особливий для нього день ми не змогли подарувати йому радість.

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– Через повітряну тривогу матч розпочався із затримкою. Як це вплинуло на емоційний стан команди? Чи вдалося гравцям зберегти бойовий настрій і налаштування?

– Ми всі професіонали й маємо правильно реагувати на такі ситуації. Усі розуміють, що в нашій країні війна – навіть легіонери. Ми повинні триматися завдяки професіоналізму й завжди бути готовими.

– Здавалося, що з перших хвилин команди діяли на рівних, але згодом Полісся дедалі частіше віддавало ініціативу супернику. Перший пропущений м’яч – наслідок втрати концентрації чи індивідуальна помилка? Хто саме не дограв у цьому епізоді?

– Як втрата концентрації, так й індивідуальні помилки. На стандартах не буває дрібниць – концентрація має бути максимальною. Хтось один не зіграв належним чином на своїй позиції проти гравця суперника – і нам забили.

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– Друга тривога сталася під час перерви між таймами. Про що говорили в команді? Чи стало переформатування в роздягальні ключовим моментом для швидкого повернення в гру після пропущеного м’яча?

– Під час цієї затяжної перерви мали змогу переглянути епізоди в роздягальні, скоригувати наші дії. Вийшли футболісти, які освіжили гру та додали креативу попереду. Зрештою, ми змогли забити один м’яч. Але, на жаль, не вдалося зробити другий – переможний.

– У другому таймі, особливо наприкінці, було достатньо небезпечних моментів. Чому, на вашу думку, все ж не вдалося вирвати перемогу?

– Команда суперника грала низьким блоком. Було складно зламати їхній захист. Моменти були, але їх потрібно реалізовувати. Якщо цього не зробити – суперник ще більше закривається.

– Попереду – зустріч із Шахтарем у Кубку України. Це чемпіон країни, тож матч буде для вас особливим викликом?

– Так, це чемпіон України, і для нас це особливий матч – за вихід до фіналу. Ми хочемо туди потрапити. Тож тепер маємо добре відновитися і готуватися до Шахтаря.

– Сьогоднішній результат може психологічно вплинути?

– Не думаю, що ця гра якось вплине. Як то кажуть, це буде зовсім інше протистояння – кубковий матч, тому налаштування буде максимальним.

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