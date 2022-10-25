Півзахисник збірної України Руслан Маліновський може змінити клуб вже у січні після невиразного старту сезону 2022/23.

Аталанта відчуває проблеми в атаці – у 11-ти матчах чемпіонату бергамаски забили лише 16 голів. Тільки Рома забила менше серед усіх команд верхньої частини таблиці (13 м'ячів). Одним із винуватців кризи в атаці вважають Руслана Маліновського.

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29-річний українець втратив місце у стартовому складі, вдовольняючись статусом гравця ротації. В Італії вже прогнозують зимовий трансфер півзахисника. "У повітрі витає прощання з Русланом Маліновським. "Раніше він відповідав за голи, а тепер, схоже, перебуває у фазі інволюції. Січень не за горами", – пише Calcio Atalanta з посиланням на Gazzetta dello Sport.

Раніше послугами Маліновського цікавилися Марсель, Тоттенхем, Ноттінгем Форест та міланський Інтер. Останній начебто готовий викласти 25 мільйонів євро.

Контракт українця з Аталантою чинний до літа 2024 року. У сезоні 2022/23 Маліновський зіграв 10 матчів (370 хвилин), записавши до свого активу гол і асист. Команда Джан П'єро Гасперіні посідає 4 місце в Серії А, набравши 24 очки.

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