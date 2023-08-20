СК Дніпро-1 виграв перший тайм завдяки неоднозначному пенальті. Рубчинський вже завдав удару і сам налетів на гравця Оболоні. Микола Балакін вказав на "позначку", з якої чітко пробив Піхальонок.

Оболонь шокувала СК Дніпро-1 – "пивовари" оформили камбек і здобули першу перемогу в УПЛ

Оболонь відігралась вже на 18-й секунді після перерви. Тарануха наважився на складний удар і влучив "поміж вуха" Кінарейкіну – вкотре доводиться згадувати про воротарські проблеми СК Дніпро-1. Замість очікуваного штурму від віце-чемпіона вперед полетів новачок еліти. На 83-й хвилині Оболонь досягла свого. Підопічні Валерія Іващенка розіграли зразкову контратаку, яку завершив Краснопір. "Пивовари" навіть забили ще раз, але Тарануха був у офсайді. 1:2 – поразка СК Дніпро-1, відразу після якої Олександр Кучер подав у відставку.