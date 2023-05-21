Дуель розпочалась з пенальті, який не реалізував Воткінс. Але вже за кілька миттєвостей Ремзі результативно замкнув простріл у штрафний. Ліверпуль у відповідь тиснув. Гакпо навіть забив, але VAR скасував гол через офсайд.

Ліверпуль розділив очки з Астон Віллою, майже втративши шанси на ЛЧ – Фірміно забив у прощальному матчі на Енфілді

Та на 89 хвилині мерсисайдців врятував Фірміно, який проводив останній поєдинок на Енфілді у червоній футболці. Ліверпуль ускладнив собі завдання потрапити у Лігу чемпіонів, але закріпився на 5 сходинці. Астон Вілла йде сьомою.