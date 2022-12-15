Перед ЧС-2022 Пеп Гвардіола вказав на гравця Манчестер Сіті, який має найбільше шансів виграти турнір.

Нападник Манчестер Сіті та збірної Аргентини Хуліан Альварес проживає в Манчестері в районі Енджел Гарденс зі своєю дівчиною та двома братами, які грають у дев'ятому англійському дивізіоні.

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Там також проживають деякі іспанські та португальські товариші за командою, наприклад, захисник Манчестер Сіті Серхіо Гомес. Всі вони говорять іспанською і збираються разом до або після тренувань.

Футбольні дебати між ними – звичайна справа. Перед ЧС-2022 вони зібралися компанією, до якої приєднався головний тренер Ман Сіті Пеп Гвардіола. Під час дискусії про те, у кого з гравців "містян" найбільше шансів виграти ЧС-2022, звучали назви здебільшого європейських збірних – Франції, Португалії, Англії, Бразилії... У цей час брати участь у дискусії вирішив Гвардіола.

Як повідомляє Mundo Deportivo, Пеп запитав: "Знаєте, у кого найбільше шансів на перемогу? У Хуліана Альвареса".

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