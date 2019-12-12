Пророкую тотальний пресинг від Динамо і розгром Лугано, – Венглинський

Колишній нападник київського Динамо Олег Венглинський поділився очікуваннями від гри "біло-синіх" проти Лугано в 6 турі Ліги Європи.

"Представники Лугано кажуть, що хочуть зіграти успішно, що це для них важливо, але насправді їм все це не потрібно. "Біло-сині" повинні без поспіху розхитати оборону суперника і якнайшвидше відкрити рахунок, а потім без метушні збільшити перевагу.

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Я пророкую розгром Лугано. Думаю, Динамо застосує тотальний пресинг, і за допомогою по-хорошому спортивної агресії вирішить питання виходу в плей-офф Ліги Європи. Не варто забувати, що кияни також захочуть реабілітуватися перед своїми вболівальниками за поразку від Зорі", – цитує Венглинського zbirna.com.

Нагадаємо, перемога великим рахунком максимально збільшить шанси киян на вихід до весняної стадії турніру. Перший матч цих суперників завершився внічию – 0:0.

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