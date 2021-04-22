Футбольні емоції та любов до гри – те, що міцно пов’язує легендарний бренд PEPSI з футболом! Роками бренд вступає в колаби з видатними гравцями та вболівальниками по всьому світу, підтримує глобальні та місцеві футбольні ініціативи й проєкти, а з 2015 року PepsiCo є партнером Ліги Чемпіонів УЄФА.

Цього року PEPSI та Шахтар запустили для активної молоді соціальну ініціативу з конкурсом "Прорив до мрії", у якому кожен підліток може здійснити свій власний "прорив" у світ професійного футболу. Адже головним призом конкурсу є справжнє професійне тренування із зірками футболу ФК "Шахтар" на базі клубу у Києві, яке надихне переможців на подальший розвиток і "запалить" вогники в душах майбутніх зірок українського спорту.

Взяти участь у конкурсі можуть усі охочі хлопці та дівчата віком від 12 років. Для участі потрібно продемонструвати свою футбольну майстерність або улюблений фінт, обов’язково задіявши PEPSI, та зняти коротке відео. Кожен, хто у період з 8 квітня по 2 травня 2021 року поділиться своїм футбольним відео в мережі Instagram з тегом #PepsiПроривДоМрії та позначкою @pepsiukraine, автоматично стає учасником конкурсу.

Після завершення конкурсу журі, що складається з відомих гравців клубу Шахтар Андрія Пятова і Тараса Степаненка, а також представники PEPSI, оберуть 11 юних талантів, яких запросять на спільне футбольне тренування із зірковими гравцями ФК "Шахтар".

Детальніше про конкурс дізнавайся тут: @pepsiukraine.

Хто вже взяв участь в акції PEPSI

Юні таланти вже публікують свої відео у мережі з хештегом #pepsiпроривдомрії.