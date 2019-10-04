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Пропустив тренування – плати 3 тисячі євро: вражаючий перелік штрафів у Реалі

21:27 542 Читать на русском
Пропустив тренування – плати 3 тисячі євро: вражаючий перелік штрафів у Реалі
Еден Азар / ФК Реал Мадрид

Авторитетне іспанське видання Marca опублікувало усі штрафи в мадридському Реалі та суму, яку необхідно сплатити у разі порушення.

Стали відомі суми штрафів у мадридському Реалі. Видання Marca опублікувало, за що і на скільки штрафують футболістів "вершкових".

Гравці зобов'язані прибувати на тренування за 45 хвилин до його початку. Запізнення на 5 хвилин карається штрафом у розмірі 250 євро, 15 хвилин – 500 євро, а якщо приїхати перед початком – 1000 євро.

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Якщо пропустити тренування без поважної причини – штраф 3 тисячі євро.

Під час відновлювальних процедур, у клубному автобусі та роздягальні телефони гравців мають бути поставлені у беззвучний режим. За використання телефона у невідповідних місцях гравців штрафують на 250 євро, за повторні порушення сума може вирости до 500 та 1000.

Також футболістам заборонено покидати Мадрид, не попередивши Зінедіна Зідана. Крім того, вони мають повідомляти клуб про інтерв'ю, яке збираються дати, а також про будь-яку комерційну діяльність. Штрафи за порушення цих правил складають 1000 євро.

Окрім цього, травмовані гравці мають залишатись на базі до завершення тренування, за винятком дозволу лікарів або головного тренера. Футболісти, що не потрапили в заявку, мають перебувати в роздягальні перед матчем і залишатись на стадіоні до його завершення.

Заборонене відвідування роздягальні сторонніми людьми під час виїзних матчів. Під час прес-конференції гравці повинні бути одягнуті в офіційний клубний одяг.

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