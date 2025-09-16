– Зараз прийшла пропозиція щодо Назара Домчака, щоб він поїхав зі збірною на чемпіонат світу U-20. Що нам робити? Ну от якби ти був тренером воротарів Карпат, що робити? Якщо ми його відпустимо, то він пропустить мінімум 3 тури УПЛ. Але це лише якщо збірна не вийде з групи. В нас залишається Андрій Кліщук. Ми Романа Мисака підписали ще, ну і в академії в нас є молоді гравці.

– А в якому статусі він поїде на чемпіонат світу?

– Ну це теж питання. Уявімо, що скажуть, що у статусі потенційно основного воротаря. Але не знаю, як там все буде.

Лупашко знайшов головну причину провального старту Карпат – наставник може бути звільнений вже цього тижня

– Якщо він має грати – це конфлікт інтересів.

– Але ми можемо не відпускати його, бо це не обов'язкові дати для УЄФА. І в нас ще трьох гравців хочуть взяти.

– Моя думка – треба відпустити. Я міркую зі сторони гравця, а не тренера. У Карпат є Кліщук на три тури й ви майже нічого не втрачаєте. Тут ще важлива думка самого футболіста. Якщо він поїде, але сидітиме в запасі – це ризик.

– Це жоден тренер у світі не скаже. Є чудовий приклад Андрія Луніна, який їхав на Євро-2024 основним голкіпером, а після невдалого матчу проти Румунії одразу став другим номером, – пояснив Владислав Лупашко в подкасті Дениса Бойка на YouTube.

Нагадаємо, що збірна України під керівництвом Дмитра Михайленка стартуватиме на чемпіонаті світу U-20 вже 27 вересня. Фінал юніорського турніру в Чилі відбудеться 19 жовтня.

Карпати продовжили безвиграшну серію в УПЛ, розписавши нічию з Полтавою – "джокер" врятував Лупашка від поразки