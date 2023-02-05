"Це не вперше, коли я міняю травмованого Тібо. Я завжди маю бути готовим. У мене був час, щоб добре розігрітися, тому з цим жодних проблем. Матч складався важко для нас, суперник виставив п'ятірку захисників. Втім, ми не повинні були програвати. Пропускати таке прикро.

Страждання Луніна від власного партнера у відеоогляді матчу Мальорка – Реал – 1:0

Це – Реал Мадрид. Клуб завжди повертається, ми завжди боремося до кінця. Настав час відновитися та добре підготуватися. Виправляти та усувати помилки, щоб рухатися вперед. Ми збираємося проаналізувати все і вжити заходів", – цитує Луніна Defensa Central.

Додамо, що для українця це був 5 матч в нинішньому розіграші Прімери і перша поразка. Відставання Реала від Барси складає 5 очок, але каталонці сьогодні ще грають проти Севільї.

Мальорка – Реал: Лунін пропустив диво-гол від партнера і отримав вердикт іспанських ЗМІ – Мадрид "викреслили" з ліги